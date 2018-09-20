Александр Буйнов показал компромат на Галкина и Пугачёву

Певец выложил несколько неформальных фото события, которые, очевидно, сделал лично. На одной из них веселится теплая приятельская компания с родителями двойняшек во главе. На другой красуются сами именинники. На третьей — «сладкая парочка»: Пугачева и Галкин мило кормят друг друга мороженым. Есть в посте и видео: Обаятельная Лиза отвечает на вопрос аниматора, получает приз и прямиком идет к Алле Борисовне. Буйнов прокомментировал, что девочка — мамина дочка, и это видно сразу.

Подписчики в большинстве своем положительно отреагировали на пост. Но были и скептики, которые назвали гостей праздника «неискренней шушерой».