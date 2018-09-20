Буйнов показал «компромат» на Галкина и Пугачёву

Дети Пугачевой и Галкина отметили первую серьезную дату — им исполнилось 5 лет. На грандиозном торжестве было много гостей — в основном, друзья звездной пары. Среди них отмечены Николай Басков, Александр Ревва, Валентин Юдашкин, Светлана Лобода. Посетил праздник и Александр Буйнов, который уже много лет дружит с Примадонной. О своих впечатлениях он написал в Инстаграм.
Певец выложил несколько неформальных фото события, которые, очевидно, сделал лично. На одной из них веселится теплая приятельская компания с родителями двойняшек во главе. На другой красуются сами именинники. На третьей — «сладкая парочка»: Пугачева и Галкин мило кормят друг друга мороженым. Есть в посте и видео: Обаятельная Лиза отвечает на вопрос аниматора, получает приз и прямиком идет к Алле Борисовне. Буйнов прокомментировал, что девочка — мамина дочка, и это видно сразу.
Подписчики в большинстве своем положительно отреагировали на пост. Но были и скептики, которые назвали гостей праздника «неискренней шушерой».