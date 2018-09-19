Нагиев рассказал об отношениях с Гузеевой

Нагиева вышвырнули из ресторана из-за Гузеевой

Нагиева вышвырнули из ресторана из-за Гузеевой Актер рассказал о начале романа с телеведущей. Для поклонников давно не секрет, что у Дмитрия Нагиева в молодости была интрижка с Ларисой Гузеевой.

Знаменитости не скрывают эту давнюю историю и беззлобно подшучивают друг над другом по этому поводу. Однако сейчас выясняется, что завязка их короткого романа обернулась для юного актера потерей лица. Как рассказал актер, они с Гузеевой познакомились, когда сам он был еще никому не известным студентом театрального вуза, а она после роли в картине «Жестокий романс» уже купалась в лучах славы.

Впервые Дмитрий увидел будущую пассию в институте — она приехала туда, чтобы показать свою альма-матер знакомому американскому режиссеру; тогда, в восьмидесятые, это было невероятно престижно и поднимало авторитет новоявленной знаменитости до заоблачных высот. В тот же день, поведал Нагиев журналисту Юрию Дудю, он столкнулся с Ларисой и ее кавалером еще раз; те пригласили его поужинать с ними в ресторане.

Актер согласился, но перенервничал и напился в хлам. Тем не менее, вечер протекал довольно мирно, пока будущая звезда телеэкрана в свойственной ей картинной манере не заявила мужчинам, что у нее на колготках появилась зацепка. Сильно нетрезвый студент, ничтоже сумняшеся, ответил, что даме стоит снять поврежденный предмет гардероба прямо здесь, в зале.

Разразился некрасивый скандал, парня выкинули из заведения, однако Гузееву так впечатлил порывистый характер нового знакомого, что она не устояла перед ним.

«Это был всплеск», — поделился своими тогдашними ощущениями актер.

К слову, сейчас оба вспоминают события тех дней с юмором. Гузеева, в частности, утверждает, что возлюбленный дал ей за темперамент прозвище «соковыжималка», и уверяет, что, помимо нее, артист в свое время «осчастливил» бессчетное количество красоток.