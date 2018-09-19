Ещё
Нагиев рассказал об отношениях с Гузеевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нагиева вышвырнули из ресторана из-за Гузеевой 

Экспресс-газета 28 минут назад
Фото: eg.ru
Нагиева вышвырнули из ресторана из-за Гузеевой Актер рассказал о начале романа с телеведущей. Для поклонников давно не секрет, что у Дмитрия Нагиева в молодости была интрижка с Ларисой Гузеевой.
Знаменитости не скрывают эту давнюю историю и беззлобно подшучивают друг над другом по этому поводу. Однако сейчас выясняется, что завязка их короткого романа обернулась для юного актера потерей лица. Как рассказал актер, они с Гузеевой познакомились, когда сам он был еще никому не известным студентом театрального вуза, а она после роли в картине «Жестокий романс» уже купалась в лучах славы.
Впервые Дмитрий увидел будущую пассию в институте — она приехала туда, чтобы показать свою альма-матер знакомому американскому режиссеру; тогда, в восьмидесятые, это было невероятно престижно и поднимало авторитет новоявленной знаменитости до заоблачных высот. В тот же день, поведал Нагиев журналисту Юрию Дудю, он столкнулся с Ларисой и ее кавалером еще раз; те пригласили его поужинать с ними в ресторане.
Актер согласился, но перенервничал и напился в хлам. Тем не менее, вечер протекал довольно мирно, пока будущая звезда телеэкрана в свойственной ей картинной манере не заявила мужчинам, что у нее на колготках появилась зацепка. Сильно нетрезвый студент, ничтоже сумняшеся, ответил, что даме стоит снять поврежденный предмет гардероба прямо здесь, в зале.
Разразился некрасивый скандал, парня выкинули из заведения, однако Гузееву так впечатлил порывистый характер нового знакомого, что она не устояла перед ним.
«Это был всплеск», — поделился своими тогдашними ощущениями актер.
К слову, сейчас оба вспоминают события тех дней с юмором. Гузеева, в частности, утверждает, что возлюбленный дал ей за темперамент прозвище «соковыжималка», и уверяет, что, помимо нее, артист в свое время «осчастливил» бессчетное количество красоток.
Экспресс-газета: последние новости
Дмитрий Нагиев жестко прошелся по автомобилистам с наклейками «На Берлин» и «Можем повторить» «Покуда бьется сердце»: Петросян поблагодарил поклонников за поздравления Умер отец агента Малдера из «Секретных материалов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-20246
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20383
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Раскрыт секрет недоласканных женщин13
Россиянка рассказала о своём отравлении в Солсбери409
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение