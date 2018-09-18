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Жена показала Носкова после новостей об инсульте
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Жена показала Николая Носкова после новостей об инсульте 

Дни.ру 7 часов назад
Супруга певца Николая Носкова — Марина опровергла слухи о госпитализации артиста. Она сообщила, что ее 62-летний муж проходит реабилитацию.
В официальном Instagram-аккаунте Носкова сегодня появилось свежее фото звезды. На нем артист и его жена сидят на лавочке в парке. Супруги выглядят бодрыми и жизнерадостными.
"Дорогие друзья! Недавно в СМИ появилась новость, что Николай Иванович вновь госпитализирован, не верьте! Николай Носков в полном здравии, проходит курс плановой реабилитации в медицинском центре, чувствует себя хорошо! Спасибо каждому из вас за добрые пожелания и теплые сообщения!" — указано в подписи к снимку.
Примечательно, что Марина Носкова вышла на связь с журналистами сайта "Комсомольская правда" и тоже сообщила о том, что звезда проходит курс восстанавливающей терапии. Представитель Носкова Лина Бьйор, также говорит, что никакого повторного инсульта у Николая нет.
Напомним, что весной 2017 года Носков перенес инсульт. Врачи удалили тромб в шейном отделе, после чего звезда с помощью медиков и родных работает над восстановлением двигательных функций и речи. А на днях в Сети появились новости о том, что у певца был повторный инсульт. Якобы он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Николай Носков на сцене уже около 40 лет. С 1987 года он был лидером и солистом "Парка Горького", но покинул группу в 1990-м. В 2018 году певцу присвоили звание заслуженного артиста России. Публике хорошо известны его песни "Я не модный", "Я тебя люблю", "Это здорово". Носков женат, имеет дочь Екатерину, три года назад стал дедушкой.
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