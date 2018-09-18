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Умер отец Харламова
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Умер отец Харламова 

Рамблер 18 минут назад
Фото: РИА Новости
У Гарика Харламова умер отец. Об этом сам комик рассказал на своей странице в Instagram.
Харламов опубликовал фотографию, на которой отец держит его на руках.
«Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», — подписал фото Гарик.
Как сообщает Life.ru, родители Харламова развелись, когда ему было 9 лет. После развода Харламов-старший уехал на постоянное место жительства в США. В юности Гарик некоторое время прожил с отцом в Чикаго, затем вернулся в Россию.
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