Умер отец Харламова

Гарика Харламова умер отец. Об этом сам комик рассказал на своей странице в Instagram.

Харламов опубликовал фотографию, на которой отец держит его на руках.

«Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», — подписал фото Гарик.

Как сообщает Life.ru, родители Харламова развелись, когда ему было 9 лет. После развода Харламов-старший уехал на постоянное место жительства в США. В юности Гарик некоторое время прожил с отцом в Чикаго, затем вернулся в Россию.