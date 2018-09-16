Монеточку раскритиковали за внезапную отмену концерта

Певица Монеточка отменила концерт в одном из московских клубов. Причины своего поступка она не объяснила. Поклонники возмутились ее решением, ведь до начала выступления оставалось всего полчаса. Информация об этом появилась в Instagram концертной площадки.
Монеточка (Елизавета Гырдымова) должна была выступать в московском клубе Gipsy, но неожиданно отменила концерт.
«Вынуждены вам сообщить, что Монеточка не выйдет сегодня на сцену по причинам известным только ей одной», — написала администрация клуба в социальной сети.
В сообщении сказано, что организаторы «гарантируют возврат билетов при обращении по месту приобретения».
Монеточка — современная российская певица, автор песен и музыки. Она творит в жанрах антифолк и поп-рок. В течение полутора лет во многих песнях слышны элементы электронной музыки. Популярность Монеточке принес интернет. В Сети она размещала свои первые музыкальные композиции. Наибольшую реакцию пользователей, многочисленные лайки и репосты собрали «Каждый раз», «Гоша Рубчинский» и «Нимфоманка».