Монеточку раскритиковали за внезапную отмену концерта

Монеточка отменила московский концерт за полчаса до начала

Певица Монеточка отменила концерт в одном из московских клубов. Причины своего поступка она не объяснила. Поклонники возмутились ее решением, ведь до начала выступления оставалось всего полчаса. Информация об этом появилась в Instagram концертной площадки.

Монеточка (Елизавета Гырдымова) должна была выступать в московском клубе Gipsy, но неожиданно отменила концерт.

«Вынуждены вам сообщить, что Монеточка не выйдет сегодня на сцену по причинам известным только ей одной», — написала администрация клуба в социальной сети.

В сообщении сказано, что организаторы «гарантируют возврат билетов при обращении по месту приобретения».