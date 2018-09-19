Ответ Петросяну: связь Степаненко с молодым актером

«Я не одна»: раскрыта тайная связь Степаненко с молодым актером

По словам Жорина, расставание знаменитой пары окружено мистикой. Даже имущество, которое делят юмористы имеет отношение к колдовству. В перечне совместно нажитых ценностей около десятка книг об оккультизме.

"Очерк тайноведения", "Оккультизм и сексуальность", "Оккультизм, руководство к воспитанию оккультных сил в человеке", "Чародейство и таинственные явления в новейшее время", "Мистические вечера. Записки общества любителей осенней погоды", — назвал ведущий Дмитрий Борисов некоторые позиции из описи имущества звезд эстрады.

Адвокат Петросяна отметил, что тот готов поделить эти издания пополам, но другая сторона выступает против.

"Это ходатайство подписано ею и эти книги в числе других она хочет себе забрать. Действительно Евгений Ваганович все коллекционировал: фарфор, картины, а Степаненко хочет забрать не половину, а 100%. И это вызывает самое яркое возмущение Петросяна", — пояснил адвокат.

Также Жорин добавил, что Елене, как человеку верующему, такие издания в доме иметь нельзя.

Как заявил защитник юмориста, сам он долго не мог поверить, что Степаненко не пускает Петросяна в квартиру. Адвокат заставил артиста эстрады задокументировать его общение с женой на диктофон, чтобы самому во всем убедиться. Аудио, на котором записаны попытки Евгения Вагановича попасть в собственную квартиру продемонстрировали прямо в студии.

Два голоса, которые, по словам Жорина, принадлежат Петросяну и Степаненко обсуждают возможное время встречи в апартаментах звезд. Отчетливо слышно, что Елена не рада звонку мужа, она просит его говорить быстрее, так как ей некогда.

"Я не одна", — вскользь бросает артистка.

Юморист спрашивает жену можно ли ему прийти примерно часов в шесть — полседьмого вечера. Та в ответ заявляет, в это время ей надо будет уйти из дома: "Ты обещал в пять, так приходи в пять уже". Евгений Ваганович пытается договорится о встрече с оценщиком, но супруга не дает ему высказаться.

"Если ты завтра в пять не придешь, то значит я тебя ждать не буду, закрою и уеду. Все!" — на этом беседа завершилась — артистка бросила трубку.

Присутствующие отметили, что в интонациях Степаненко сквозит обида, так как разговор велся не на равных. Эксперты предположили, что слухи об интрижке Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой раздражают Елену.

Журналистка Мариана Саид Шах провела собственное расследование. Она отметила, что в разговоре, который продемонстрировал адвокат звезды, Елена говорит, что не одна.

"Все было хорошо в этой семье до того момента пока в театре не появился Игорь Христенко. Талантливый, блистательный актер, Щепкинское училище, спортсмен и Елена прониклась к этому молодому человеку", — отметила Мариана.

По словам репортера, после того как Степаненко узнала, что Игорь сын ее первой любви — известного оперного певца Владлена Христенко, она воспылала чувствами. Артистка стала усиленно способствовать карьере Христенко-младшего: молодой актер получал лучшие номера и главные роли.

Саид Шах предположила, что Игорь теперь имеет на звезду сильное влияние. Именно он заставляет Степаненко отказываться от подписания мирового соглашения с мужем.

Некоторые гости в студии отреагировали на это предположение журналистки негативно. Они заметили, что если бы Христенко был любовником артистки, то об этом уже все знали.