Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь оказалась в центре скандала. Как сообщает Dni.ru, девушка будучи нетрезвой стала приставать к пассажирам самолета во время полета.

На выложенной в Сеть видеозаписи телеведущая бродила по салону самолета, обращаясь к пассажирам с предложением «бухать».

Не найдя себе компании, она предлагает собеседникам пойти спать, пассажиры реагировали на все это недоуменно.

Ранее сообщалось, что телеведущая отправилась в Ереван в качестве гостя фестиваля Comedy Club, который на выходных впервые проходит в Армении.