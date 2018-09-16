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Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
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Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась 

Рамблер + ещё 5 14 часов назад
Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь оказалась в центре скандала. Как сообщает Dni.ru, девушка будучи нетрезвой стала приставать к пассажирам самолета во время полета.
На выложенной в Сеть видеозаписи телеведущая бродила по салону самолета, обращаясь к пассажирам с предложением «бухать».
Не найдя себе компании, она предлагает собеседникам пойти спать, пассажиры реагировали на все это недоуменно.
Ранее сообщалось, что телеведущая отправилась в Ереван в качестве гостя фестиваля Comedy Club, который на выходных впервые проходит в Армении.
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