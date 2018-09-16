Жуков рассказал правду о своем заболевании

42-летний солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков , вынужденный все лето провести в клиниках, где перенес три операции, решил опровергнуть домыслы о состоянии своего здоровья

О своем заболевании он рассказал в эфире передачи «Центральное телевидение». Он отметил, что его близкие очень переживали, когда стали появляться версии о том, что у него онкологическое заболевание, посетовав на то, что люди обычно крайне легкомысленно относятся к своему здоровью.

«Все переносится на ногах, особенно на гастролях. Все прозаично. Простая вещь привела к большим последствиям. За кулисами я ударился о металлическую конструкцию животом. Потом появился синяк, который болел все сильней. Когда я пришел к врачам, оказалось, что все пошло не так. Там уже образовалась грыжа, она разрослась на весь живот. Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни», — поделился Жуков.

Музыкант отменил все концерты. А обратившись к врачам, по их реакции понял, что ситуация крайне серьезная. Две операции ничего не изменили в его состоянии.

«Врачи говорили, что они не понимают, почему ничего не заживает. Мне было плохо, я был в депрессняке. В тот момент мне показалось, что энергия любимых людей и фанатов сделают больше, чем лекарства. Перед третьей операцией я призвал молиться», — поделился он.

Вскоре ситуация стала меняться к лучшему.

Теперь Жуков планирует вернуться на сцену. 20 сентября в Пензе пройдет выступление группы «Руки вверх».