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Жуков рассказал правду о своем заболевании
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Жуков рассказал правду о своем заболевании 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
42-летний солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, вынужденный все лето провести в клиниках, где перенес три операции, решил опровергнуть домыслы о состоянии своего здоровья
О своем заболевании он рассказал в эфире передачи «Центральное телевидение». Он отметил, что его близкие очень переживали, когда стали появляться версии о том, что у него онкологическое заболевание, посетовав на то, что люди обычно крайне легкомысленно относятся к своему здоровью.
«Все переносится на ногах, особенно на гастролях. Все прозаично. Простая вещь привела к большим последствиям. За кулисами я ударился о металлическую конструкцию животом. Потом появился синяк, который болел все сильней. Когда я пришел к врачам, оказалось, что все пошло не так. Там уже образовалась грыжа, она разрослась на весь живот. Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни», — поделился Жуков.
Музыкант отменил все концерты. А обратившись к врачам, по их реакции понял, что ситуация крайне серьезная. Две операции ничего не изменили в его состоянии.
«Врачи говорили, что они не понимают, почему ничего не заживает. Мне было плохо, я был в депрессняке. В тот момент мне показалось, что энергия любимых людей и фанатов сделают больше, чем лекарства. Перед третьей операцией я призвал молиться», — поделился он.
Вскоре ситуация стала меняться к лучшему.
Теперь Жуков планирует вернуться на сцену. 20 сентября в Пензе пройдет выступление группы «Руки вверх».
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