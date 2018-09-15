Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+» 

На Первом канале началось шоу «Голос 60+». Эксперты и наставники — Пелагея, Валерий Меладзе, Лев Лещенко и Леонид Агутин — разошлись во мнениях из-за конкурсантки и едва не поссорились.
Участница из Волгограда Наталья Бутусова произвела на экспертов положительное впечатление своим голосом и драйвом. Она исполнила композицию Simply the Best. Однако на красную кнопку нажала только Пелагея.
После выступления Бутусовой наставники-мужчины начали вразнобой общаться с конкурсанткой и не дали Пелагее поговорить с ней.
«Мне что, отвернуться? — полушутливо-полуобиженно произнесла она.
Однако после этого певица рассмеялась, и инцидент был исчерпан.
В шоу «Голос 60+» участвуют исполнители старше 60 лет.