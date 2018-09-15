Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»

Участница из Волгограда Наталья Бутусова произвела на экспертов положительное впечатление своим голосом и драйвом. Она исполнила композицию Simply the Best. Однако на красную кнопку нажала только Пелагея.

После выступления Бутусовой наставники-мужчины начали вразнобой общаться с конкурсанткой и не дали Пелагее поговорить с ней.

«Мне что, отвернуться? — полушутливо-полуобиженно произнесла она.

Однако после этого певица рассмеялась, и инцидент был исчерпан.

В шоу «Голос 60+» участвуют исполнители старше 60 лет.