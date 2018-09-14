Данко стал депутатом

Певец Данко стал депутатом и рассказал «СтарХиту» , чего намерен достичь на этом посту.

В результате выборов 9 сентября Александр Фадеев , более известный как Данко, был избран депутатом первого округа Десеновского поселения Новомосковского административного округа Москвы . В новую должность 49-летний артист вступит 27 сентября.

По словам певца, депутатского мандата он добился благодаря «плотной» работе в течение трех месяцев — общению с избирателями и другим мероприятиям. Теперь же плотно он намерен заняться спортом, культурой и медициной в поселении.

«Работы очень много», — сообщил музыкант.

Данко отметил, что в Десеновском поселении «очень слабая» медицина, а докторов общей практики недостаточно. По этой причине новоиспеченный депутат намерен открыть на подведомственной ему территории доступные клиники и даже неврологический центр.