Ещё
Звезду «Такси» застукали с русской моделью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезду «Такси» застукали с русской моделью 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Французский актер Сами Насери провел время в караоке-баре в центре Москвы вместе с российской моделью. Видео из бара опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Ролик демонстрирует, как девушка танцует перед Насери, а он трогает ее бедра. На одном из кадров запечатлен их поцелуй.
Пять дней назад плюс-сайз модель, блогер Юлия Рыбакова опубликовала в своем Instagram фотографию с Насери. На этом снимке на ней такое же платье, как и на девушке с видео.
В 2005 году Сами женился на французской киноактрисе Мари Гийяр, но через три года они расстались. До 2014 года он жил вместе с женщиной по имени Одри.
Сейчас актер находится в России. Летом его ударили в глаз в московском караоке-баре, после чего ему пришлось обратиться в Институт глазных болезней имени Гельмгольца из-за кровоизлияния. Главный офтальмолог России Владимир Нероев рассказывал, что актера прооперировали. По данным Mash, актера ударил гражданин Белоруссии, который впоследствии был задержан.
О выписке актера из больницы стало известно 21 августа. Сообщалось, что ему предстоят долгая реабилитация и регулярные визиты к офтальмологу.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымскому мосту предрекли разрушение437
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»216
Назван инициатор дуэли Золотова282
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста435
«Отравители» Скрипалей пропали32
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение