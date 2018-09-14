Звезду «Такси» застукали с русской моделью

Ролик демонстрирует, как девушка танцует перед Насери, а он трогает ее бедра. На одном из кадров запечатлен их поцелуй.

Пять дней назад плюс-сайз модель, блогер Юлия Рыбакова опубликовала в своем Instagram фотографию с Насери. На этом снимке на ней такое же платье, как и на девушке с видео.

В 2005 году Сами женился на французской киноактрисе Мари Гийяр , но через три года они расстались. До 2014 года он жил вместе с женщиной по имени Одри.

Сейчас актер находится в России. Летом его ударили в глаз в московском караоке-баре, после чего ему пришлось обратиться в Институт глазных болезней имени Гельмгольца из-за кровоизлияния. Главный офтальмолог России Владимир Нероев рассказывал, что актера прооперировали. По данным Mash, актера ударил гражданин Белоруссии, который впоследствии был задержан.

О выписке актера из больницы стало известно 21 августа. Сообщалось, что ему предстоят долгая реабилитация и регулярные визиты к офтальмологу.