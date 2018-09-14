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Маликов теряет зрение
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Это серьезно: певец Дмитрий Маликов теряет зрение 

Дни.ру 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
Дмитрий Маликов сообщил нерадостную новость. Оказалось, популярный исполнитель и музыкант теряет зрение, и ему выписали очки.
Дмитрий Маликов является одним из самых привлекательных артистов отечественной сцены. Музыканту 48 лет, однако выглядит он гораздо моложе. К тому же исполнитель годами не меняет свой имидж, а недавно у него родился сын, поэтому за глаза поклонники называют Дмитрия "законсервированным". Однако, по всей видимости, возраст все же дает о себе знать.
Так, на своей официальной страничке в социальной сети Twitter Маликов сделал важное заявление. "Очки выписали. Зрение портится.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — сообщил популярный исполнитель. Реакция подписчиков не заставила себя ждать.
"ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОПРАВУ ПОДОБРАТЬ", "Твои глаза всегда будут самыми красивыми… Береги себя", "ой, это серьезно (((", "бро, сдавай кровь на тестостерон, хреновый это знак!)", "Все мы не молодеем…", "Да дорогой, раньше были мы молодые и красивые, а сейчас только красивые", "Старость не радость, как говорится", "Плохо… Не падайте духом… Мы с Вами!", "возраст", — высказались пользователи Сети.
В недавнем интервью Дмитрий Маликов признался, что старается больше времени уделять не работе, а маленькому сыну Марку. который появился на свет в январе. "Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески сподвигал к этому мою супруг. Скажу вам больше — это вообще была моя идея, и я сумел ее воплотить", — похвастался артист.
"В моей жизни с рождением сына многое изменилось. Появилось больше ответственности и забот, стало меньше свободного времени. Стараюсь больше заниматься малышом, не пропустить ничего важного в его жизни", — признался популярный исполнитель.
Отметим, что у Дмитрия Маликова есть дочь Стефания, которой 18 лет.
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