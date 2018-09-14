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Умер народный артист Михаил Асафов
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Умер Михаил Асафов 

Газета.Ru + ещё 14 7 часов назад
Народный артист России, актер Михаил Асафов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского академического театра драмы.
"13 сентября 2018 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался народный артист РФ, лауреат премии им. Е. Евстигнеева Михаил Васильевич Асафов", — говорится в сообщении.
Асафов, окончивший школу-студию МХАТ, начал свою работу во Владимирском областном театре драмы в 1977 году. В театре отмечают обширный послужной список актера и популярность у публики.
"Его мастерство, талант и сценическое обаяние по заслугам оценили жители многих городов России и СНГ, а также Чехии и Германии, где артист побывал с владимирским театром на гастролях", — отмечается в сообщении.
Прощание с народным артистом России пройдет 17 сентября во Владимирском академическом театре драмы.
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