Умер народный артист Михаил Асафов

Умер Михаил Асафов

Народный артист России , актер Михаил Асафов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского академического театра драмы.

"13 сентября 2018 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался народный артист РФ, лауреат премии им. Е. Евстигнеева Михаил Васильевич Асафов", — говорится в сообщении.

Асафов, окончивший школу-студию МХАТ, начал свою работу во Владимирском областном театре драмы в 1977 году. В театре отмечают обширный послужной список актера и популярность у публики.

"Его мастерство, талант и сценическое обаяние по заслугам оценили жители многих городов России и СНГ, а также Чехии и Германии, где артист побывал с владимирским театром на гастролях", — отмечается в сообщении.

Прощание с народным артистом России пройдет 17 сентября во Владимирском академическом театре драмы.