Владимира Кузьмина крупно обокрали

В Подмосковье ограбили Владимира Кузьмина

Подмосковный дом музыканта Владимира Кузьмина был обворован. Об этом стало известно Mash.

По информации Telegram-канала, из дома Народного артиста России Солнечногорске исчез сейф, в котором он хранил по меньшей мере 11 миллионов рублей.

Сам певец и гитарист в настоящее время находится за пределами России.

Тем временем собеседник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости , что кража на самом деле была ограблением, так как злоумышленники угрожали рабочему, который находился в доме музыканта.

В пресс-службе подмосковного управления Министерства внутренних дел агентству подтвердили факт ограбления и угроз физической расправой рабочему, но не размер ущерба, который источник РИА Новости оценил в 10 миллионов рублей.