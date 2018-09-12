Владимира Кузьмина крупно обокрали

Подмосковный дом музыканта Владимира Кузьмина был обворован. Об этом стало известно Mash.
По информации Telegram-канала, из дома Народного артиста России в Солнечногорске исчез сейф, в котором он хранил по меньшей мере 11 миллионов рублей.
Сам певец и гитарист в настоящее время находится за пределами России.
Тем временем собеседник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что кража на самом деле была ограблением, так как злоумышленники угрожали рабочему, который находился в доме музыканта.
В пресс-службе подмосковного управления Министерства внутренних дел агентству подтвердили факт ограбления и угроз физической расправой рабочему, но не размер ущерба, который источник РИА Новости оценил в 10 миллионов рублей.