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Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
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Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Instagram
Певец Николай Басков рассказал «Комсомольской правде» о сложных отношениях с телеведущей, мисс Россия-2003 Викторией Лопыревой.
По словам артиста, они с Лопыревой — эгоистичные люди, которые очень заняты. Он пояснил, что из-за жестких графиков и постоянных перелетов они почти не видят друг друга.
«Отношения между нами есть. Мы ими дорожим. Но о свадьбе речи не идет. Штамп ничего не дает и не гарантирует», — подчеркнул Басков.
Самым важным для влюбленных он назвал взаимопонимание и интерес, «когда каждая встреча как подарок». По словам певца, они с Лопыревой стараются сохранить это в своих отношениях, но у них «не очень получается».
В пример Басков привел ситуацию, когда они оба оказались в Париже: он на съемки клипа, а Лопырева — по работе. Они договорились встретиться, но так и не смогли из-за занятости.
«Хочу быть семейным человеком, но не складывается», — заявил певец.
В июле прошлого года стало известно о планах Баскова жениться на Лопыревой. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что свадьба певца и ведущей состоится 5 октября в Грозном. Политик рассказал, что предложение было сделано на приеме в честь гостей презентации футбольного клуба «Ахмат».
Однако в итоге торжество решили перенести на другую дату, так как именно 5 октября много лет назад ушел из жизни дедушка певца. Лопырева говорила, что к вопросу бракосочетания они вернутся после ЧМ-2018 по футболу.
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