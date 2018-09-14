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Модель облили кипятком в СИЗО
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Модель Киру Майер облили кипятком в СИЗО 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Инстаграм-модель Киру Майер, которая недавно получила полтора года колонии, сокамерницы в СИЗО облили кипятком. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник предположил, что, по-видимому, кого-то из сокамерниц «манера поведения гламурной модели задела», после чего началась потасовка.
«Сначала на словах, потом перешли к действиям. В Киру Майер плеснули горячим чаем из кружки. После этого девушку доставили с медчасть, решается вопрос о переводе в другую камеру», — добавил собеседник издания.
Адвокат модели Евгений Щеглов историю с кипятком комментировать не стал. Тем не менее он выразил надежду, что приговор ей будет пересмотрен.
Ранее Майер приговорили к одному году и шести месяцам колонии-поселения, ее признали виновной в нападении на сотрудников ГИБДД. В настоящий момент она продолжает находиться в СИЗО.
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