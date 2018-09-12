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Звезду «Дома-2» госпитализировали после драки у Малахова
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Звезду «Дома-2» госпитализировали после гнусной драки у Малахова 

Дни.ру 55 минут назад
Фото: кадр 1tv.ru
Дарья Друзьяк попала в больницу. Звезда телепроекта "Дом-2" опубликовала видео, сделанное в карете скорой помощи, и фото из клиники.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья Друзьяк выложила несколько материалов, согласно которым стало известно о ее госпитализации после крайне эмоциональной записи ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". 29-летняя звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" так живо реагировала на все происходящее в студии, что в какой-то момент потеряла сознание, и ей вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место медики обследовали девушку, а затем доставили ее в больницу. Дарья выложила видео, на котором она запечатлена трясущейся в карете скорой помощи, а позже — фотографию из клиники. На снимке Друзьяк продемонстрировала капельницу, поставленную ей специалистами. Однако что конкретно капают длинноволосой модели, неизвестно.
В комментариях развернулась жаркая полемика относительно буйного поведения Дарьи в рамках шоу. Одна подписчики поддержали ее, другие — набросились с оскорблениями. Третьи и вовсе заявили, что все происходящее на передаче Андрея Малахова — постановка, вследствие чего призвали не верить "этому балагану".
"Живая что-ли? Я думала не довезли слава богу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Девочка", остановись, жаль тебя искренне", "больная на всю голову, таких поискать еще надо😂😂зачем подписывать все записи так, все, твое выступление закончилось уже навсегда, ржу не могу🙈🙊😂😂😂😂опозорилась и молодец", "Ради гнусного пиара так позориться жесть!", "ну мерзкая истеричка, плодиться таким точно нельзя", — так звучала лишь часть приличных комментариев пользователей Сети.
Все началось с того, что модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила, что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. В запале певец нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Она вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое на Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В итоге, на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать самому ведущему и подоспевшим охранникам.
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