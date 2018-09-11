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Любовница родила Петросяну ребенка
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Любовница родила Петросяну ребенка 

Рамблер 58 минут назад
Истинная любовница юмориста Евгения Петросяна воспитывает его ребенка. Об этом «Комсомольской правде» рассказала адвокат Элина Мазур.
Накануне Мазур заявила РЕН ТВ, что к ней обратилась женщина, которая представилась настоящей любовницей Петросяна и опровергла приписываемую ему связь с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой.
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В беседе с «КП» юрист рассказала, что обратившаяся к ней женщина — актриса, которая «категорически» не хочет, чтобы ее имя было раскрыто. Собеседница рассказала Мазур, что воспитывает ребенка Петросяна, что юморист не покупал ей квартир и никогда не был особенно щедр.
«Копейки ломанной не давал и приходилось все выклянчивать», — процитировала ее адвокат.
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