Любовница родила Петросяну ребенка 

Истинная любовница юмориста Евгения Петросяна воспитывает его ребенка. Об этом «Комсомольской правде» рассказала адвокат Элина Мазур.
Накануне Мазур заявила РЕН ТВ, что к ней обратилась женщина, которая представилась настоящей любовницей Петросяна и опровергла приписываемую ему связь с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой.
В беседе с «КП» юрист рассказала, что обратившаяся к ней женщина — актриса, которая «категорически» не хочет, чтобы ее имя было раскрыто. Собеседница рассказала Мазур, что воспитывает ребенка Петросяна, что юморист не покупал ей квартир и никогда не был особенно щедр.
«Копейки ломанной не давал и приходилось все выклянчивать», — процитировала ее адвокат.