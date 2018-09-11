Любовница родила Петросяну ребенка

Накануне Мазур заявила РЕН ТВ , что к ней обратилась женщина, которая представилась настоящей любовницей Петросяна и опровергла приписываемую ему связь с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

В беседе с «КП» юрист рассказала, что обратившаяся к ней женщина — актриса, которая «категорически» не хочет, чтобы ее имя было раскрыто. Собеседница рассказала Мазур, что воспитывает ребенка Петросяна, что юморист не покупал ей квартир и никогда не был особенно щедр.