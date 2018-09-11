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Шнуров показал новую подругу
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Шнуров показал новую подругу 

Рамблер 1 час назад
Музыкант Сергей Шнуров вышел в свет с новой подругой, сообщает Пятый канал.
«Презентация» состоялась накануне на церемонии награждения премией журнала GQ «Человек года» в «Барвиха Luxury Village».
>> Шнуров развелся
На нее солист группы «Ленинград» пришел в сопровождении молодой блондинки, которой оказалась некая поэтесса по имени Варвара.
На видео из кулуаров мероприятия, которое опубликовал Пятый канал, Шнуров обнимается с девушкой, а на чей-то вопрос о том, пара ли они, отвечает вопросом.
«В смысле пара?» — спросил он.
На прошлой неделе одна из пользовательниц Instagram опубликовала в соцсети видео, на котором человек, похожий на Шнурова, идет в ювелирный бутик Cartier в обнимку с девушкой, похожей на Варвару.
В мае Сергей Шнуров объявил о разводе с женой Матильдой. Тогда СМИ писали, что причиной расставания могли стать либо измены мужа, либо измены жены.
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