Шнуров показал новую подругу

Музыкант Сергей Шнуров вышел в свет с новой подругой, сообщает Пятый канал.

«Презентация» состоялась накануне на церемонии награждения премией журнала GQ «Человек года» в «Барвиха Luxury Village».

На нее солист группы «Ленинград» пришел в сопровождении молодой блондинки, которой оказалась некая поэтесса по имени Варвара.

На видео из кулуаров мероприятия, которое опубликовал Пятый канал, Шнуров обнимается с девушкой, а на чей-то вопрос о том, пара ли они, отвечает вопросом.

«В смысле пара?» — спросил он.

На прошлой неделе одна из пользовательниц Instagram опубликовала в соцсети видео, на котором человек, похожий на Шнурова, идет в ювелирный бутик Cartier в обнимку с девушкой, похожей на Варвару.

В мае Сергей Шнуров объявил о разводе с женой Матильдой. Тогда СМИ писали, что причиной расставания могли стать либо измены мужа, либо измены жены.