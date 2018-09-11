Михалкова прооперировали в Москве

Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на актера, драматурга Александра Адабашьяна.

По словам собеседника канала, режиссер перенес операцию. Адабашьян отметил, что операция Михалкову понадобилась из-за травмы «спортивного свойства».

«Ничего трагического не предвидится», — подчеркнул он.

В каком состоянии сейчас находится режиссер, Адабашьян не уточнил.

В марте этого года Михалков уже попадал в больницу. Ему пришлось пройти медицинское обследование после инцидента во время поездки в Нижний Новгород: тогда режиссер поскользнулся и упал. Медики не обнаружили у него серьезных травм.