Ещё
Михалкова прооперировали в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михалкова прооперировали в Москве 

Рамблер + ещё 3 52 минуты назад
Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на актера, драматурга Александра Адабашьяна.
По словам собеседника канала, режиссер перенес операцию. Адабашьян отметил, что операция Михалкову понадобилась из-за травмы «спортивного свойства».
«Ничего трагического не предвидится», — подчеркнул он.
В каком состоянии сейчас находится режиссер, Адабашьян не уточнил.
В марте этого года Михалков уже попадал в больницу. Ему пришлось пройти медицинское обследование после инцидента во время поездки в Нижний Новгород: тогда режиссер поскользнулся и упал. Медики не обнаружили у него серьезных травм.
Комментарии36
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1591
Турция перебросила танки для сдерживания РФ567
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1371
Здание школы обрушилось прямо во время занятий57
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами310
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
00:16
Здание школы обрушилось прямо во время занятий
Происшествия Катастрофы
04:48
Призывники будут платить новые штрафы
Армия
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение