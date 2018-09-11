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Тимати — Нурмагомедову: «Бог тебе судья»
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Тимати — Нурмагомедову: был о тебе лучшего мнения 

Газета.Ru + ещё 13 37 минут назад
Российский музыкант Тимати ответил на оскорбления в свой адрес со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Тимати накануне раскритиковал спортсмена за призыв запретить в Махачкале концерт Егора Крида, на что Нурмагомедов оскорбил музыканта.
"Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою", — написал Тимати в комментариях под записью Нурмагомедова в инстаграме.9 сентября в Махачкале был отменен концерт Крида из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что Тимати раскритиковал Нурмагомедова за высказывания в адрес Крида.
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