Тимати — Нурмагомедову: был о тебе лучшего мнения

Российский музыкант Тимати ответил на оскорбления в свой адрес со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова , передает "Советский спорт" Тимати накануне раскритиковал спортсмена за призыв запретить в Махачкале концерт Егора Крида , на что Нурмагомедов оскорбил музыканта. "Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою", — написал Тимати в комментариях под записью Нурмагомедова в инстаграме.9 сентября в Махачкале был отменен концерт Крида из соображений безопасности. Ранее сообщалось, что Тимати раскритиковал Нурмагомедова за высказывания в адрес Крида.