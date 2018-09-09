Елена Степаненко пошла на уступки

Адвокат Жорин поделился последней новостью о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Юрист дал интервью журналистам и сообщил, что в деле о расторжении брака есть прогресс.

Адвокат Елены Степаненко заявил о том, что Елена согласна уже на 50% имущества мужа и даже меньше. С чем это связано, пока не известно. В официальных документах в суде пока нет никаких изменений, и бывшая супруга Петросяна пытается заполучить как можно больше. Жорин очень надеется, что адвокат Забралова будет последовательной в своих действиях и изложит суду последние требования Степаненко. Теперь не совсем понятно, что, а главное, сколько должен отдать Евгений Петросян своей бывшей супруге. Но Жорин обещает выложить ряд документов, в которых указаны реальные факты и суммы.