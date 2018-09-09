Умер еще один актер из сериала «Доктор Кто»

В Великобритании скончался актер Питер Бэнсон, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Черная гадюка». Незадолго до кончины он боролся с тяжелой болезнью.
По данным ВВС, Бенсон долгое время был болен, однако точная причина смерти пока неизвестна.
Его лучшей ролью стала работа в картине «Большое ограбление поезда». Кроме того, актёр выступал выступал с концертами в качестве певца и танцора.
Ранее News.ru писал о том, что британская актриса Жаклин Пирс скончалась на 75-м году жизни. Она известна зрителям по ролям в сериалах «Доктор Кто», «Семерка Блейка» и «Идентификация Борна». Причиной смерти стала злокачественная опухоль легких.