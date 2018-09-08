Раскрыты подробности похорон Кобзона

Супруга скончавшегося певца и депутата Иосифа Кобзона Нелли Кобзон не хотела слез и рыданий на его похоронах и поминках. По словам окружения женщины, она стойко держалась все то время, когда ее муж болел, пишет Dni.Ru со ссылкой на одну из певиц, которая была на панихиде.

«Не позволила она себе раскиснуть и на похоронах, и на поминках. И нас просила не реветь. Когда я подошла к гробу, она мне сказала: "Только не плачь, Иосиф не хотел бы увидеть тебя опухшей от слез"», — рассказала женщина.

На поминках царило совсем не мрачное настроение. Присутствовавшие вспоминали все хорошее, радостные эпизоды, связанные с Кобзоном, его песни, и траурное мероприятие превратилось в капустник с песнями, тостами и шутками.

По словам певицы, Кобзон стойко держался, несмотря на болезнь, и, проходя мучительные курсы химиотерапии, выходил на сцену.

«В последнее время он каждые 18 дней проходил курс химиотерапии, это давалось ему очень тяжело, но все равно продолжал выходить на сцену. Она его подпитывала и давала силы. У него был мощный внутренний стержень, который не позволял рассыпаться, расслабляться, сгибаться. Это особенность всех артистов "старой школы"», — отметила она.

Это подтверждает и Максим Галкин . «Помню, мы как-то пришли в гости к Валентину Юдашкину , там я встретил Нелю. Я спросил ее: "А где Иосиф Давыдович?" Она ответила: "Он в Донецке выступает". Я удивился: "Как, у него же сегодня утром химия была?" Неля: "Утром была химия, потом сел на самолет, полетел… уже вечером он выступил там. Он мне уже звонил из ресторана и говорил, какое там вкусное рагу», — поделился он.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Ему было 80 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.