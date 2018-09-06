Умер Берт Рейнолдс

Американский актер Берт Рейнолдс скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, у Рейнолдса остановилось сердце, после чего его госпитализировали в одну из больниц во Флориде. Там актер скончался в окружении родных. Отмечается, что Рейнолдс на протяжении многих лет страдал от проблем с сердцем.

Берт Рейнолдс известен по таким фильмам, как «Полицейский и бандит», «Начать сначала» и «Гонки „Пушечное ядро“. Он также был номинирован на „Оскар“ за роль в фильме „Ночи в стиле буги“.