Самойлова выкрутилась после громкого скандала

Певица Юлия Самойлова опровергла свое сообщение об эмиграции

Певица Юлия Самойлова пояснила своим подписчикам в соцсетях, что не планирует эмигрировать из России — ее первое видеообращение, в котором говорилось об эмиграции, было анонсом к публикации ролика с призывом помочь девочке со сложным диагнозом.

Ранее Самойлова, представившая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году, опубликовала на странице Instagram видео, где заявила о своей готовности эмигрировать из РФ в Европу. Артистка также выложила фото из аэропорта. В комментариях под видео появилось множество негативных комментариев подписчиков певицы.

"Я готова эмигрировать из России в Европу", — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. Последнее время я получаю все больше таких писем. Корень проблемы в нашей стране, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить нужные лекарства, их попросту нет. Семьи готовы все бросить и улететь", — сказала Самойлова.

Она также разместила под видеообращением сообщение с призывом помочь девочке со сложным диагнозом.