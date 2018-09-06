Названа причина эмиграции Самойловой

Причина эмиграции певицы Юлии Самойловой — медицинская. Об этом порталу «360» рассказали в ее пресс-службе.

«Это вопросы здоровья», — объяснил представитель Самойловой.

Накануне участница Евровидения-2018 опубликовала на своей странице в Instagram свое фото с геотегом «аэропорт Шереметьево» и хештегами «Европа» и «поехали». Несколько часов спустя Самойлова в той же социальной сети сообщила, что «готова» эмигрировать из России в Европу, и пообещала рассказать о подробностях сегодня в 16:00.

В пресс-службе артистки подтвердили, что 6 сентября она сделает заявление в своем Instagram. При этом представитель певицы добавил, что в настоящее время не может связаться с ней, так как Самойлова не отвечает на звонки. Кроме того, он не смог уточнить страну, в которую уехала артистка, так как не знает этого.

Ранее агент Юлии Самойловой заявил, что не знает точных причин ее эмиграции, однако подчеркнул, что они — не политические.