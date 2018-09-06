Ещё
Названа причина эмиграции Самойловой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Орешкин расстроил россиян
Орешкин расстроил россиян

Названа причина эмиграции Самойловой 

Рамблер + ещё 20 39 минут назад
Причина эмиграции певицы Юлии Самойловой — медицинская. Об этом порталу «360» рассказали в ее пресс-службе.
«Это вопросы здоровья», — объяснил представитель Самойловой.
Накануне участница Евровидения-2018 опубликовала на своей странице в Instagram свое фото с геотегом «аэропорт Шереметьево» и хештегами «Европа» и «поехали». Несколько часов спустя Самойлова в той же социальной сети сообщила, что «готова» эмигрировать из России в Европу, и пообещала рассказать о подробностях сегодня в 16:00.
>> «В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
В пресс-службе артистки подтвердили, что 6 сентября она сделает заявление в своем Instagram. При этом представитель певицы добавил, что в настоящее время не может связаться с ней, так как Самойлова не отвечает на звонки. Кроме того, он не смог уточнить страну, в которую уехала артистка, так как не знает этого.
Ранее агент Юлии Самойловой заявил, что не знает точных причин ее эмиграции, однако подчеркнул, что они — не политические.
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР401
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой831
Пока вы спали: Счета россиян заблокируют по закону25
Скрипалей отравили британцы380
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой824
Видео
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
00:50
Названа причина эмиграции Самойловой
Шоу-бизнес
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
01:14
ВОЗ нашел угрозу для миллиарда человек
Общество
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
04:24
США потеряли самолет-шпион
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение