Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко

Дело о разводе и разделе имущества будет слушаться в Хамовническом суде Москвы . Его рассмотрение по существу запланировано на 14:00 и пройдет в закрытом режиме.

Ранее Елена Степаненко подала иск о разводе и, оценив совместно нажитое с Евгением Петросяном имущество в полтора миллиарда рублей, потребовала передать ей 80% от него. Юморист подал ответный иск, однако исключительно о разводе.

В свою очередь, адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщал, что его клиент рассчитывает разделить имущество поровну.

В конце августа Жорин заявлял, что Степаненко передумала разводиться, так как не заинтересована в этом, и будет затягивать бракоразводный процесс, чтобы Петросян либо тоже передумал, либо согласился на ее требования о разделе имущества.

Ранее СМИ писали, что имуществом, которое делят юмористы, являются по меньшей мере три квартиры. Одну из них Жорин называл «огромной» и оценивал ее стоимость в половину всего имущества семьи, а две другие, по данным прессы, Петросян мог подарить своей 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Одна из них, пятикомнатная квартира площадью 232 квадратных метра и стоимостью около 250 миллионов рублей, находится в элитном жилкомплексе в московских Хамовниках, а вторая, 77-метровая «трешка» стоимостью 30 миллионов, в Тверском районе столицы.

Кроме того, юрист Петросяна заявлял, что Степаненко хочет отсудить у его клиента книги, деньги, картины, статуэтки, наручные часы и антиквариат, в том числе изданную в 1910 году книгу под названием «Оккультизм и сексуальность».