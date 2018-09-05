Мария Максакова набросилась с оскорблениями на бывшего мужа

Мария Максакова стала героиней передачи «Vласть vs Vлащенко», в которой поговорила о смерти своего мужа Дениса Вороненкова и причастности к этому делу ее бывшего супруга.

Напомним, что чуть больше года назад в центре Киева был застрелен супруг Марии Максаковой Денис Вороненков. У него остался маленький сын Иван. Виновников случившегося до сих пор не нашли, однако есть сведения, что убийство экс-депутата заказал Владимир Тюрин — бывший муж Максаковой, от которого она родила двоих детей.

Недавно Людмила Вороненкова приехала в Киев и впервые побывала на могиле погибшего сына. Однако навестить внука Ивана она не смогла. Мария уверена, что именно ее бывший муж причастен к убийству Вороненкова. По словам певицы, Тюрин до сих пор ее преследует и всеми возможными способами пытается испортить ей жизнь. Мария весьма нелестно отзывается об экс-супруге.

«Он выдумывал несуществующие вещи. Придумал в какой-то момент, что Люся ему сказала, что Денис к ней приставал. Я такого наслушалась, что подумала: «Маразматик старый», — рассказала Максакова.

Также певица отметила, что хотела забрать старшего сына в Киев еще при жизни Вороненкова, однако Владимир не отдал ей ребенка. «Владимир устроил страшный скандал, требовал ребенка. Я никак не могла понять, почему. А он это все подкреплял тем, что поступок Дениса может негативно отразиться на его судьбе, что там на него нападут чуть ли не ночью. Всякие глупости, по большому счету, но я не могла с ним ничего сделать», — поделилась Максакова в рамках программы.