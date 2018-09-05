С Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения о домогательствах

Почти год назад Кевина Спейси обвинил в сексуальных домогательствах актер сериала «Звездный путь» Энтони Рэпп несколько дней назад. Он заявил, что в возрасте 14 лет подвергся домогательствам со стороны Спейси. Несколько часов спустя звезда сериала «Карточный домик» совершил каминг-аут. Он признался, что его привлекают мужчины и он больше не хочет скрывать свою ориентацию.

Позже Спейси обвинили в домогательствах еще несколько артистов, а карьера Кевина была разрушена, так как теперь никто не хочет иметь дело с оскандалившимся актером.

Волна вайнштейновского скандала подмочила репутацию знаменитого артиста. Иск на него подала актриса Регина Симмонс. Причиной стал инцидент, якобы имевший место в 1993 году. Артист Стивен Сигал также был обвинен в домогательствах. Якобы артист приставал к одной актрисе еще в 1993 году.

Теперь стало известно, что обвинения с Кевина и Стивена сняты, так как срок, предписанный законом для возбуждения дела, давно истёк. Отметим, что домогательства со стороны актеров происходили в начале 90-х годов, сообщает портал TMZ.