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«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
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«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел 

Рамблер + ещё 5 5 часов назад
Кирилл «Руки-базуки» Терешин ударил девушку и был отправлен ею в нокдаун. Видео поединка Терешина с чемпионкой мира по универсальному бою Заирой Дышековой опубликовал YouTube-канал «ДвижLive».
Авторы канала предложили Терешину подраться с девушкой, которую представили как «неуклюжую девочку», и предупредили, что она будет «аккуратно работать по лапам».
Сначала бой развивался именно так, однако в какой-то момент «Руки-базуки» ударил девушку по-настоящему — левой рукой в бровь. После этого и Дышекова стала бить по-настоящему. В результате Терешин оказался лежащим на ринге уже после пятого пропущенного удара.
«Я думал, это просто по приколу», — заявил тяжело дышавший Терешин после боя.
В конце августа едва ли не более тяжелый удар Кириллу Терешину нанесла звезда «Дома 2» Олеся Малибу. Девушка отменила помолвку с ним, объяснив это тем, что «Руки-базуки» неоднократно оскорблял ее в присутствии других девушек в надежде на секс с ними.
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