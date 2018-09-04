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Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
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Лепс заявил, что коллекцию его икон оценивают в $25-35 млн 

ТАСС + ещё 8 11 часов назад
Выставка "Предивное искусство", где представлено около 200 икон из собрания певца, заслуженного артиста РФ Григория Лепса, пройдет в Государственном историческом музее с 5 сентября по 6 ноября. Эксперты оценивают ее в $25-35 млн, сказал артист журналистам во вторник.
"Трудно определить [стоимость], кто-то [из экспертов] говорит $25 млн, кто-то — 35. Одна из самых больших коллекций в стране, а, может, и в мире", — сказал Лепс.
На выставке представлены иконописные работы, многие из которых никогда не демонстрировались публике. Певец собирал иконы в течение 20 лет. Он признался, что не всегда было легко получить тот или иной предмет для своей коллекции, но в итоге ему всегда удавалось уговорить владельца продать икону.
"У коллекционеров всегда есть такая вещь: "Вот эта икона не продается". Но есть "цена расставания", мы так ее называем. Если стоит, например, 100 рублей, то "цена расставания" будет 500", — сказал он.
Бывали и обратные примеры, когда какая-то очень редкая икона доставалась "сравнительно несложно".
"Но в основном предметы иконописи — это такая отдельная тема для разговора. Они всегда имеют под собой определенную почву, определенные мотивы. Были предметы, когда их не было даже видно, они были абсолютно черные, как смоль, из-за времени, так как олифа темнеет", — поделился Лепс.
Он привел в пример один из экспонатов выставки. "Открыли" один глаз, поняли, что это классная вещь будет, принесли мне и сказали — $160 тыс. Хотя я не знал, что там. Сейчас я на нее не нарадуюсь. Я не был уверен, но чувствовал, наверное, когда покупал", — добавил артист.
Есть в его коллекции и недорогие иконы, и за $1,6 млн 

Самый дорогой подарок

Одну из икон — "Спас нерукотворный" — Лепсу подарил друг. "Это самый дорогой подарок в моей жизни, он знал, что она мне очень нравится. Я ее хотел приобрести еще 12 или 14 лет назад. Приобрел ее он, и лет наверное пять-шесть назад подарил мне", — поделился певец и добавил, что очень хочет получить икону, которую в свое время большевики вывезли в Лондон и которая оценивается в £1 млн "Мы с моим товарищем думаем как его вернуть на родину. Наверняка что-нибудь придумаем. Как только придумаем, я всем сообщу", — сообщил артист.
Есть предметы которые стоили не очень дорого, но особенно дороги для Лепса. "Например, "Рождение Анны" — у меня жена Анна, поэтому я и приобрел эту икону", — пояснил он.
Кроме икон певец коллекционирует бильярдные кии и гравюры и начал "потихонечку" собирать картины.
"Но это я бы не назвал живопись, это, скорее, что-то около того. Настоящая живопись стоит бешеных денег", — сказал Лепс и отметил, что это не современное искусство, которое он не любит и не понимает.
Он добавил, что любит старинные карты, но они стоят очень дорого, поэтому не получается приобрести все, что хочется.
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