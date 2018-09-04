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Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса
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Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса 

Рамблер 3 часа назад
Актер Иван Краско в эфире программы «Пусть говорят» рассказал о разрыве с женой Натальей, пояснив, что он потерял к ней интерес. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Краско пожаловался, что они не занимались сексом, так как супруга очень боялась забеременеть. Актер заявил, что после расставания с ней вернется к матери его сыновей Наталье Вяль.
«Мы с Натальей Николаевной [Вяль] повенчаны, это что-то значит», — заключил он.
Жена Краско объяснила свое нежелание иметь детей отсутствием денег. Она подчеркнула, что не хочет стирать пеленки ребенку по три раза в день или стать матерью-одиночкой без собственного угла.
Сейчас супруги живут в трехкомнатной квартире вместе с вдовой умершего сына Краско.
Жена актера пообещала принять его уход и отпустить его, добавив, что любит и уважает мужа.
Ранее в интервью «Комсомольской правде» 87-летний Краско заявил о «неизбежном расставании» с 27-летней Натальей. Он назвал их брак экспериментом и отметил, что девушка не хочет рожать ему детей из-за проблем с жильем.
Тогда же он рассказал о планах вернуться к Вяль и ее готовности принять его.
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