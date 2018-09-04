Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса

Актер Иван Краско в эфире программы «Пусть говорят» рассказал о разрыве с женой Натальей , пояснив, что он потерял к ней интерес. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Краско пожаловался, что они не занимались сексом, так как супруга очень боялась забеременеть. Актер заявил, что после расставания с ней вернется к матери его сыновей Наталье Вяль.

«Мы с Натальей Николаевной [Вяль] повенчаны, это что-то значит», — заключил он.

Жена Краско объяснила свое нежелание иметь детей отсутствием денег. Она подчеркнула, что не хочет стирать пеленки ребенку по три раза в день или стать матерью-одиночкой без собственного угла.

Сейчас супруги живут в трехкомнатной квартире вместе с вдовой умершего сына Краско.

Жена актера пообещала принять его уход и отпустить его, добавив, что любит и уважает мужа.

Ранее в интервью « Комсомольской правде » 87-летний Краско заявил о «неизбежном расставании» с 27-летней Натальей. Он назвал их брак экспериментом и отметил, что девушка не хочет рожать ему детей из-за проблем с жильем.

Тогда же он рассказал о планах вернуться к Вяль и ее готовности принять его.