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На прощании с Кобзоном произошло ЧП
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На прощании с Кобзоном сотрудник Росгвардии упал в обморок 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Во время церемонии прощания с певцом Иосифом Кобзоном сотрудник Росгвардии упал в обморок и начал биться в конвульсиях; его спасли сослуживцы.
Видео с потерявшим сознание сотрудником Росгвардии публикует Telegram-канал Super. Он упал возле здания Московской филармонии. К нему сразу подбежали сослуживцы, полицейские и прохожие. По данным канала, молодого человека удалось спасти.
Певец Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. В воскресенье состоялась церемония прощания с ним, которую посетили несколько тысяч человек.
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