Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка

Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов

Лето традиционно считается мертвым сезоном на телевидении. Телеканалы словно выдыхают после ожесточенной гонки: сотрудники расходятся по отпускам, некоторые телепроекты уходят на каникулы, телекомпании нередко обходятся повторами известных программ, готовясь выкатить премьеры в сентябре. Но этим летом мертвый сезон оказался слишком пламенным. Телеканалы буквально вгрызались в каждого зрителя и, не изобретя нового способа удержания его внимания, по привычке опускались на новый уровень дна.

Ровно год назад Андрей Малахов покинул Первый канал. Телеведущий жаловался, что не может самостоятельно выбирать темы для проекта «Пусть говорят», лицом которого он являлся долгие годы. Малахову не нравилось, что темы ему диктовали продюсеры, ведущий сетовал, что часто был не согласен с их выбором. У наблюдающих за трансфером одного из самых популярных ведущих могло сложиться впечатление, что Малахов устал от цензуры (мол, хочется размаха и серьезных тем, а кругом одна сплошная Шурыгина). Уйдя на вторую кнопку, Малахов создал собственную производственную студию, которой теперь никто ничего не диктует. И вот темы, которые он выбирает сам.

Раскачать летнее затишье Малахов решил, начав все с той же Шурыгиной, вернее, с ее насильника Сергея Семенова , вышедшего на свободу в январе. После ухода Малахова с Первого канала Шурыгина к нему не ходит, так как его связывали договоренности с каналом, а не с телеведущим. Но создатели «Прямого эфира» нашли выход из этой ситуации. Они пригласили кроткого Семенова, провоцировать которого вызвали подруг Шурыгиной. Несмотря на давно утихший шум вокруг истории Шурыгиной, программа, не изобилующая какими-то откровениями или эксклюзивами, собрала на YouTube больше 2,5 миллиона просмотров.

Этим летом свершился чуть ли не главный триумф Малахова. Героиней программы согласилась стать жена Павла Грудинина Ирина, рассказавшая о разводе после 37 лет брака и об изменах мужа. По такому случаю Малахов поменял формат на более приватный: он говорил с Ириной один на один, без крикливых гостей, бывшая супруга политика доверительно рассказывала о радостях и горестях брака, неверности мужа, говорила о детях и имуществе, пустила съемочную группу к себе домой. Грудинину процитировали СМИ, однако бешеного рейтинга выпуск не принес. Не пользовался он популярностью и в сети: всего 99 тысяч просмотров на YouTube.

Зато после этого продюсеры шоу пустились во все тяжкие. С экспериментами было решено покончить, и уже в следующих выпусках изрядно затасканный по телешоу певец Вадим Казаченко , переживающий «скандальный» развод с молодой женой, без лишних прелюдий оплевывал и избивал ее друга, вовлекая в потасовку всю студию.

Но хедлайнерами «Прямого эфира» этим летом стали Гоген Солнцев Эвелина Бледанс . Именно им предназначалось по-настоящему разогревать аудиторию в нелетный период. Им посвятили сразу несколько передач. Растерявший популярность Солнцев последовал примеру Прохора Шаляпина и женился на пенсионерке, чем автоматически заслужил место в кресле героя «Прямого эфира». Вместе с 63-летней Екатериной Терешкович только за лето он появился на ток-шоу три раза. Остепенившийся Гоген рассказывал о своем счастье, а полная неприятия студия осуждала его за геронтофилию и ставила на паре крест. К обсуждению, кстати, подключился и завсегдатай шоу Малахова Прохор Шаляпин.

Любовь Гогена мусолили несколько выпусков (молодоженов распекали за меркантильность, сводили с матерью Гогена, возненавидевшей невестку), чтобы в результате подойти к главному. «Что сделал Гоген Солнцев с лицом своей жены?» — гласил анонс нового выпуска, в котором Малахов встревоженным голосом за кадром интриговал: эксцентричный муж бьет супругу. Оказалось, что Терешкович никто не бил. Ей сделали пластическую операцию и доставили на эфир с перебинтованным лицом, чтобы та выяснила отношения со своей дочерью.

Но апогеем абсурда стали выпуски с Бледанс. 49-летняя актриса захотела родить дочь. Она отправилась вымолить себе дочку на родину Ванги, поклонилась ее могиле, а затем пришла в студию «Прямого эфира», чтобы впервые в истории российского телевидения продемонстрировать на камеру, как ее искусственно оплодотворяли. Эвелину снимали по пояс, показывали верхнюю часть, пока в нижней орудовала врач. Для закрепления эффекта в студию принесли «чудодейственную икону» Ванги.

Бонусом на программу пригласили бывшую воспитанницу детского дома Анну Попову , которая была уверена, что Бледанс ее биологическая мать. Но оказалось, что генетически Бледанс не имеет к ней никакого отношения. Малахов начал разворачивать историю девушки, которая долгое время безуспешно пытается найти своих родителей. Ведущий заставил ее выуживать из своей памяти воспоминания о родителях. Оказалось, что некоторые считали, будто отец Анны сексуально домогался ее, когда та была ребенком. Девушка поспешила опровергнуть эти слухи. После нескольких минут обсуждения вскипела Бледанс. Она обвинила устроителей шоу в том, что они пытаются перемешать две отдельные программы и сосредоточиться на негативе, который может повлиять на ее ребенка в утробе. «Я пришла к вам с таким светом, а вы сейчас рассказываете, как насиловали ребенка. Я в шоке. Я готова сейчас уйти и закончить эту программу», — сокрушалась Бледанс. Однако Малахову удалось перевести тему и унять истерику героини.

За лето в гостях у Малахова успел побывать бывший бойфренд Жанны Фриске и проститутка, обвиняющая бабушку сестер Хачатурян в содержании притона (и бабушку, и бывшую путану отправили на детектор лжи). Страшно представить, что зрители увидят с началом телевизионного сезона, если это — затишье.

Первый и второй канал традиционно делят темы, чтобы не заставлять преданных любителей треш-контента разрываться. Однако это вовсе не означает, что Малахов забрал все самое горячее. В частности, новая команда «Пусть говорят» сосредоточилась на сенсационных подробностях развода Евгения Петросяна Елены Степаненко . Программа даже анонсировалась в выпуске новостей, предшествовавшем ток-шоу.

На сцену вывели участника группы «Экс-ББ», Виктора Коклюшкина, Николая Бандурина и других в прошлом известных юмористов, которые вдруг стали экспертами по личной жизни звездной пары. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов долго ходил вокруг да около, выясняя у приглашенного в студию адвоката Петросяна, почему Степаненко так резко решила присвоить большую часть совместно нажитого имущества себе. Устав намекать на то, что причиной обострения отношений могла стать измена 72-летнего Петросяна, Борисов зашел с козырей. На экран вывели ролик, который, по задумке редакторов, вероятно, должен был стать сенсационным и продемонстрировать измену Евгения Вагановича. На видео Петросяна сопровождала его помощница Татьяна Бурхунова. Вместе они шли по улице, а потом завернули за угол. Ведущий бравировал тем, что на записи у Бурхуновой виден небольшой животик, что должно послужить доказательством ее беременности. Но сенсация быстро рассыпалась. Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что видео по меньшей мере два года, и если бы Бурхунова была беременна, к этому времени она бы непременно родила, однако этого не произошло. Ничего удивительного в том, что Петросяна и Бурхунову видят вместе, нет, продолжал адвокат. Девушка много лет является личной помощницей артиста. После такого простого объяснения плашка «эксклюзив» на видео смотрелась нелепо и комично.

«Пусть говорят» вообще специализируется на звездных разводах. «Лента.ру» уже рассказывала, как авторы шоу на протяжении года под прикрытием переживаний за народного любимца Армена Джигарханяна с наслаждением смакуют подробности его личной жизни, а конкретно — разрыва с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Примерно с таким же упоением они распутывают родственные связи актера Спартака Мишулина , которого не стало еще в 2005 году. Спустя 13 лет на «Пусть говорят» объявился его внебрачный сын, а затем внук. Десятки выпусков на Первом канале, суды и ДНК-экспертизы не помогли участникам спора — новоявленным родственникам и кровной дочери Мишулина — прийти к миру, но прославили малоизвестную актрису Карину Мишулину (учитель биологии из сериала «Физрук»), которая отказывалась признавать родство с Тимуром Еремеевым . Женщина скандалила и даже выкрала палочки с биологическим материалом Еремеева, чтобы провести ДНК-тест. Результаты экспертизы она скрывала. И вот 27 августа «Пусть говорят» опубликовало результаты исследования, заказанного в американской лаборатории. Он подтвердил родство Карины и Тимура, но остановит ли это Первый канал, никогда не оставляющего сюжеты, которые хотя бы однажды принесли ему рейтинг. К примеру, в «Пусть говорят» до сих пор блистает Никита Джигурда , который никак не может поделить многомиллионное наследство, которое ему и его бывшей жене Марине Анисиной завещала предпринимательница Людмила Браташ . Как и два года назад, Джигурда фраппирует общественность рассказами о тантрическом сексе, а сестра Браташ обвиняет пару в подделке завещания.

Не может забыть Первый канал и убитого год назад депутата Дениса Вороненкова , вскрывая все новые и новые жареные подробности его личной жизни. В августе в программе «На самом деле», где героев проверяют на детекторе лжи, поучаствовала мать погибшего депутата и его первая жена Светлана Макеенко. Эксперты по полиграфу выудили из нее признание о том, что бывший супруг предлагал ей групповой секс.

Макеенко крайне положительно относится к последней супруге бывшего мужа Марии Максаковой , которая, по ее словам, пыталась сплотить семью и детей Вороненкова еще при его жизни. Но экс-супругу быстро попытались переубедить, показав короткий ролик, снятый у вдовы дома. «Простите, но я в этом фрагменте увидела столько демонстративного, что у меня в принципе ложится на портрет Максаковой и ее вот этого (изображает искреннюю улыбку). Искренности я не вижу опять», — деловито заявила Сабина Пантус, которая выступает в программе экспертом по жестам. «Максакова не так проста, как кажется. И все это понимают», — с видом аналитика констатировал ведущий программы Дмитрий Шепелев , пытаясь навести героиню на мысль о том, что Максакова желает приблизить ее к себе, чтобы затем завладеть наследством Вороненкова.

Монолог Пантус об искренности и демонстративности хорошо ложится на транслируемое в ключевых проектах центральных телеканалов. Шоу ради шоу, жажда зарыться в грязное белье, выдаваемая за желание разобраться и дойти до сути. Никакой искренности здесь не видно.