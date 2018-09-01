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Умерла звезда «Санта-Барбары»
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Умерла звезда «Санта-Барбары» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Twitter
В США скончалась актриса Сьюзен Браун, ей было 86 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на ее коллег.
О смерти актрисы сообщил Франк Валентини, исполнительный продюсер сериала "Главный госпиталь", в котором Браун начали сниматься в 1977 году.
Браун также известна по ролям в таких мыльных операх, как "Санта-Барбара" и "Как вращается мир". В "Санта-Барбаре" актриса сыграла Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.
Актерскую карьеру Браун завершила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале "Главный госпиталь".
Ранее сообщалось, что умерла американская актриса Барбара Харрис.
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