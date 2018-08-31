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Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона
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Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона 

Рамблер 2 часа назад
Редактор «Первого канала» Сергей Артемов на своей станице в Facebook порадовался смерти певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Внимание на пост Артемова обратило издание «Палач».
В своей записи Артемов не упоминает имя Кобзона, но, по данным издания, речь идет именно о нем.
Facebook
В комментариях к посту пользователи возмутились, что мужчина радуется смерти. В ответ он напомнил, что заранее извинился.
К моменту публикации материала этого поста на странице Артемова уже не было.
Telegram-канал «Палач Говорит» сообщил со ссылкой на два источника, что «Первый канал» уже уволил Артемова.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В конце июля СМИ сообщили, что певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии.
Позже появилась информация, что его перевели в реанимацию отделения нейрохирургии и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.
СМИ сообщали, что смерть Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей. Они оставили множество нецензурных и оскорбительных комментариев в его адрес, вспомнив, что Кобзон критиковал Украину и поддерживал ополченцев Донбасса.
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