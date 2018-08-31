Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона

В своей записи Артемов не упоминает имя Кобзона, но, по данным издания, речь идет именно о нем.

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В комментариях к посту пользователи возмутились, что мужчина радуется смерти. В ответ он напомнил, что заранее извинился.

К моменту публикации материала этого поста на странице Артемова уже не было.

Telegram-канал «Палач Говорит» сообщил со ссылкой на два источника, что «Первый канал» уже уволил Артемова.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В конце июля СМИ сообщили, что певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии.

Позже появилась информация, что его перевели в реанимацию отделения нейрохирургии и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

СМИ сообщали, что смерть Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей. Они оставили множество нецензурных и оскорбительных комментариев в его адрес, вспомнив, что Кобзон критиковал Украину и поддерживал ополченцев Донбасса.