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Пугачева проигнорировала смерть Кобзона
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Пугачёва проигнорировала смерть Кобзона 

News.ru 1 час назад
Артистка пока никак не прокомментировала уход знаменитого коллеги. Пользователи связывают это с давним конфликтом между ними.
Смерть Иосифа Кобзона оказалась потрясением для его многочисленных поклонников и коллег.
«Несмотря на продолжительную болезнь, казалось, он будет с нами всегда!» — повторяют сегодня почитатели его творчества. Практически никто из артистов не обошёл уход Иосифа Давыдовича стороной.
Каждый делится историей, связанной с именем Кобзона, и словами благодарности.
«Защитник всех и вся… Мы обращались по любому поводу и без к Кобзону! От получить квартиру до похоронить близких на нормальном кладбище… Это был отец не только для собственных детей…», — написала о нём Лолита, которая, по её же словам, не раз обращалась к мэтру.
Поклонники обратили внимание, что пока только Алла Пугачёва не поделилась публично воспоминаниями и тёплыми словами.
«Кобзон умер. Вы разве не дружили?», «Ни слова о Кобзоне, а ведь вся страна скорбит!» — пишут фолловеры Алле Пугачёвой в её микроблоге.
Ни для кого не секрет, что между мэтром эстрады и артисткой был многолетний конфликт. Это при том, что Иосиф Кобзон помогал молодой певице. Они познакомились в конце 1960-х, когда Пугачёва только начинала свою сценическую карьеру. Артист сразу обратил внимание на талантливую вокалисту, отличавшуюся от многих. К слову, именно Кобзон помог Пугачёвой получить квартиру в центре Москвы. Но затем мэтр и его певица рассорились. В своей книге «Как перед Богом» народный артист нелестно отозвался о Примадонне, откровенно назвав её «глупой бабой». Та, будучи хозяйкой фестиваля «Песня года», в качестве ответного хода игнорировала фамилию Кобзона среди приглашённых. Правда, в последние годы отношения между артистами, уверяют инсайдеры, потеплели.
На данный момент соболезнования от имени своей семьи Нелли Кобзон и детям покойного принёс Максим Галкин.
«Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!» — написал супруг Аллы Пугачёвой.
Теперь поклонники Иосифа Кобзона гадают, придёт ли звёздная чета на похороны народного артиста. Ведь, провожая в последний путь, принято забывать все обиды и ссоры. Напомним, церемония прощания состоится 2 сентября в Концертном зале им. П. И. Чайковского, а похоронят исполнителя на Востряковском кладбище, как он и завещал.
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