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44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
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44-летняя Порошина ждет пятого ребенка 

Дни.ру + ещё 5 14 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актриса Мария Порошина беременна. Главная героиня сериала "Челночницы" на канале "Россия1" снималась в интересном положении.
О том, что знаменитость ждет ребенка, рассказали в окружении артистки. Так что скоро у Марии и ее мужа Ильи Древнова случится прибавление в семействе.
У Порошиной — четыре дочери. Это 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира. Старшую дочь Мария родила от актера Гоши Куценко. А три младшие появились в браке с Древновым.
Многодетной матери помогают управляться с детьми две няни, бабушки и муж. Илья развозит девочек по кружкам. Как сообщили знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка, передает сайт "Комсомольская правда". Рожать Мария предпочитает в Перинатальном медицинском центре.
Как писали Dni.Ru, Порошина воспитывает довольно строго.
"По возможности — так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаем дочерям — гаджеты, мультики", — рассказывала актриса.
Напомним, в прошлом году Мария Порошина впервые за много лет прокомментировала измену своего бывшего мужа Гоши Куценко. Оказывается, в свое время актриса не смогла простить мужу предательство.
"Прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно — как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты", — поделилась звезда экрана.
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