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Подсчитано наследство Кобзона
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Подсчитано наследство Кобзона 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Иосиф Кобзон оставил своей семье богатое наследство, выяснило издание Super.
Так, Кобзону принадлежали 2 гектара земли в подмосковном поселке Баковка. На этой территории расположены три жилых дома для семьи площадью 413 кв. м, 548 кв. м, 262 кв. м; гостевой дом площадью 568 кв. м, дом для охраны площадью 417 кв. м и хозблок площадью 191 кв. м. По данным издания, стоимость участка составляет порядка 400 млн рублей.
>> Умер Иосиф Кобзон
Также артист владел элитной недвижимостью в центре Москвы — в его собственности находился двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 кв. м. Его издание оценивает в 500 млн рублей.
В собственности Кобзона имелись и дорогие автомобили. К примеру, Maybach, на котором передвигался певец, стоимостью около 10 млн рублей.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Последние дни артист находился в реанимации, два дня назад он впал в кому, из которой так и не вышел.
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