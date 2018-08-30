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Владимир Меньшов госпитализирован
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Меньшова госпитализировали из-за проблем с сердцем 

Рамблер + ещё 7 43 минуты назад
Прославленный режиссер и актер Владимир Меньшов был доставлен в московскую больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, госпитализация Народного артиста РСФСР связана с возникновением у него проблем с сердцем. В настоящее время состояние Меньшова оценивается как средней тяжести.
Тем временем сам Меньшов уже опроверг сообщения о своей госпитализации. Радиостанции «Говорит Москва» он сообщил, что в настоящее время находится дома и чувствует себя хорошо.
78-летний Владимир Меньшов — режиссер таких прославленных фильмов, как «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Кроме того, он снял такие картины, как «Ширли-мырли», «Розыгрыш» и «Зависть богов», а сам снялся в более чем 100 фильмах. Среди актерских работ Меньшова наиболее известны его роли в картинах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Легенда №17», а также в сериале «Ликвидация».
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