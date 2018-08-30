Названа причина смерти Кобзона

По его словам, Кобзон умер из-за прогрессирующего онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении 15 лет.

«У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех», — передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Кобзону была проведена операция в Германии, после чего он приехал лечиться в Россию. Певец проходил химиотерапию, болезнь отступала, и Кобзон мог работать.

Ранее Давыдов заявил, что Кобзон «всегда терпел и никогда не жаловался».