Ещё
Названа причина смерти Кобзона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"С Медведевым что-то не так"
"С Медведевым что-то не так"

Названа причина смерти Кобзона 

Рамблер + ещё 143 1 час назад
Лечащий врач Иосифа Кобзона Михаил Давыдов назвал причину смерти народного артиста.
По его словам, Кобзон умер из-за прогрессирующего онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении 15 лет.
«У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех», — передает его слова РИА «Новости».
>> Умер Иосиф Кобзон
Он добавил, что Кобзону была проведена операция в Германии, после чего он приехал лечиться в Россию. Певец проходил химиотерапию, болезнь отступала, и Кобзон мог работать.
Ранее Давыдов заявил, что Кобзон «всегда терпел и никогда не жаловался».
Комментарии36
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подсчитано наследство Кобзона167
Умер муж Матвиенко288
Украинцы поглумились над смертью Кобзона262
Россия пообещала США устрашающие последствия из-за Сирии78
Россия усилит Сирию112
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение