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Умер Иосиф Кобзон
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Умер Иосиф Кобзон 

Рамблер 25 минут назад
Скончался певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Об этом «Комсомольская правда» сообщила в соцсети Twitter.
Издание не привело каких-либо подробностей смерти Народного артиста СССР. Информацию о смерти Кобзона радиостанции «Говорит Москва» уже подтвердили его родственники, также не сообщив деталей.
>> Супруга Кобзона выступила с обращением к поклонникам артиста
Во второй половине июля СМИ писали, что Кобзон был экстренно госпитализирован. Позже источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что артист проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года, а его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Позже средства массовой информации писали, что Кобзон впал в кому, однако это опровергла его сестра, а его представитель заявила, что он «нездоров», но ничего «из ряда вон выходящего» не происходит.
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