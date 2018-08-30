Умер Иосиф Кобзон

Умер советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. pic.twitter.com/GR98faF4Xm— Комсомольская правда (@kpru) 30 августа 2018 г.

Издание не привело каких-либо подробностей смерти Народного артиста СССР. Информацию о смерти Кобзона радиостанции «Говорит Москва» уже подтвердили его родственники, также не сообщив деталей.

Во второй половине июля СМИ писали, что Кобзон был экстренно госпитализирован. Позже источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что артист проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года, а его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Позже средства массовой информации писали, что Кобзон впал в кому, однако это опровергла его сестра, а его представитель заявила, что он «нездоров», но ничего «из ряда вон выходящего» не происходит.