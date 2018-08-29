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Насери угрожал расправой российскому блогеру
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Насери угрожал расправой российскому блогеру 

Рамблер 1 час назад
Блогер Егор Бабаков рассказал «СтарХиту», что французский актер Сами Насери угрожал ему из-за двух снятых им видео.
Материал для первого ролика был собран до попадания Насери в больницу. Для съемок второго видео Бабаков решил навестить актера в клинике. Блогер взял с собой переводчика, они побеседовали десять минут без камеры, а затем Насери якобы начал оскорблять его и угрожать.
«Он снимал штаны. Он показывал пятую точку нам на территории больницы. Вел себя неадекватно, говорил: «Я возьму дрын, топор, и ударю вас по голове, расшибу вам головешку», — рассказал Бабаков.
Блогер подчеркнул, что в течение двух дней после этого он испытывал «животный страх» и ходил, оглядываясь. Он заявил, что Насери полностью изменился.
Ранее сообщалось, что Насери ударили в глаз в московском караоке-баре, и он обратился в Институт глазных болезней имени Гельмгольца из-за кровоизлияния. Главный офтальмолог России Владимир Нероев рассказывал, что актера прооперировали. По информации «МК», в левом глазу артиста пришлось менять хрусталик. По данным Mash, актера ударил гражданин Белоруссии, который впоследствии был задержан.
О выписке актера из больницы стало известно 21 августа. Ему предстоят долгая реабилитация и регулярные визиты к офтальмологу.
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