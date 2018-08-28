Степаненко передумала разводиться

По мнению Сергея Жорина, Степаненко передумала, потому что не заинтересована в разводе, и теперь намерена затягивать бракоразводный процесс, чтобы быть женой юмориста как можно дольше — тогда Петросян либо тоже передумает, либо согласится на ее требования о разделе имущества.

Жорин отметил, что если обычный развод занял бы три-четыре месяца, то имущественный спор может длиться годами.

Ранее адвокат Петросяна заявлял, что жена хочет отсудить у его клиента 80% имущества, в том числе часы, книги, деньги, картины, статуэтки, антиквариат и недвижимость. Однако в юридической компании «Забралова, Крылова и партнеры», которая представляет интересы Степаненко, рассказали, что юмористка претендует лишь на 57%.