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Степаненко передумала разводиться
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Степаненко передумала разводиться 

Рамблер 1 час назад
Юмористка Елена Степаненко передумала разводиться с Евгением Петросяном. Об этом, как сообщает РЕН ТВ, заявил его адвокат.
По мнению Сергея Жорина, Степаненко передумала, потому что не заинтересована в разводе, и теперь намерена затягивать бракоразводный процесс, чтобы быть женой юмориста как можно дольше — тогда Петросян либо тоже передумает, либо согласится на ее требования о разделе имущества.
Жорин отметил, что если обычный развод занял бы три-четыре месяца, то имущественный спор может длиться годами.
Ранее адвокат Петросяна заявлял, что жена хочет отсудить у его клиента 80% имущества, в том числе часы, книги, деньги, картины, статуэтки, антиквариат и недвижимость. Однако в юридической компании «Забралова, Крылова и партнеры», которая представляет интересы Степаненко, рассказали, что юмористка претендует лишь на 57%.
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