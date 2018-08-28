«Уровень ПТУ»: Лимонов унизил Собчак

Лимонов вспомнил, как Собчак брала у него интервью на «Дожде». После программы она подарила ему книгу Максимка Горького, по мнению писателя, в качестве издевки.

«Ей, этой набитой дуре, внушили, что Горький — это моветон, это нельзя читать, это автор «Матери», «Буревестника», — сказал он.

Писатель заявил, что Собчак — «идиотка», так как она не знает ничего о всемирном признании и успехе Горького.

« [Собчак] не знает, что в 33-м году, чтобы не дать Нобелевскую премию Горькому, дали Бунину. <…> Для нее «Жизнь Клима Самгина» — до сих пор заоблачная книга», — заявил Лимонов.

По его мнению, журналистка находится на «уровне ПТУ». В заключение он назвал ее «губастой губошлепой дурой».