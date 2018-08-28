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«Уровень ПТУ»: Лимонов унизил Собчак
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«Уровень ПТУ»: Лимонов унизил Собчак 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Писатель Эдуард Лимонов в интервью Юрию Дудю на шоу «вДудь» назвал журналистку Ксению Собчак «дурой набитой».
Лимонов вспомнил, как Собчак брала у него интервью на «Дожде». После программы она подарила ему книгу Максимка Горького, по мнению писателя, в качестве издевки.
«Ей, этой набитой дуре, внушили, что Горький — это моветон, это нельзя читать, это автор «Матери», «Буревестника», — сказал он.
Писатель заявил, что Собчак — «идиотка», так как она не знает ничего о всемирном признании и успехе Горького.
« [Собчак] не знает, что в 33-м году, чтобы не дать Нобелевскую премию Горькому, дали Бунину. <…> Для нее «Жизнь Клима Самгина» — до сих пор заоблачная книга», — заявил Лимонов.
По его мнению, журналистка находится на «уровне ПТУ». В заключение он назвал ее «губастой губошлепой дурой».
О подарке Собчак Лимонов уже рассказывал в своем «Живом Журнале» По его словам, он спросил журналистку о том, кого обожествлял Горький, почему он жил в Соренто, кому подражал, нося нависающие над губой усы. Лимонов дал Собчак много других подсказок, но она якобы так и не поняла, что он говорит о Фридрихе Ницше.
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