Успенский насильно отправил дочь в секту

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна рассказала, что отец и его вторая жена Елена отдали ее в секту «на лечение», когда она была ребенком. Об это сообщает «СтарХит» со ссылкой на программу «Ты не поверишь».

По словам Татьяны, она провела в секте четыре года, а отец поддерживал эту организацию в течение 30 лет и до конца жизни. Название секты не уточняется.

«Там детей били. Успенский поддерживал эту секту всю жизнь», — заявила женщина.

По ее словам, ей удалось сбежать из секты домой, но там ее начала «выживать» мачеха Елена. В итоге Татьяна ушла из дома в 21 год.

«Может быть, если бы не она, я бы пошла на прощание с отцом. Но она злой человек, нехороший. Есть вещи, которые делать нельзя!» — заявила Татьяна.

По ее словам, их отношения с отцом наладились, когда писатель женился на телеведущей Элеоноре Филиной

О смерти Эдуарда Успенского стало известно 14 августа. Писателю было 80 лет. В последние годы он страдал от онкологического заболевания.

Успенский был женат трижды. В браке с первой женой Риммой у него родилась дочь Татьяна, со второй женой Еленой они удочерили двойняшек. Третий брак с Элеонорой Филиной продлился с 2005-го по 2011 год. Сообщалось, что в последнее время писатель жил со своей второй супругой Еленой.