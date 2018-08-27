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Успенский насильно отправил дочь в секту
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Успенский насильно отправил дочь в секту 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна рассказала, что отец и его вторая жена Елена отдали ее в секту «на лечение», когда она была ребенком. Об это сообщает «СтарХит» со ссылкой на программу «Ты не поверишь».
По словам Татьяны, она провела в секте четыре года, а отец поддерживал эту организацию в течение 30 лет и до конца жизни. Название секты не уточняется.
«Там детей били. Успенский поддерживал эту секту всю жизнь», — заявила женщина.
По ее словам, ей удалось сбежать из секты домой, но там ее начала «выживать» мачеха Елена. В итоге Татьяна ушла из дома в 21 год.
«Может быть, если бы не она, я бы пошла на прощание с отцом. Но она злой человек, нехороший. Есть вещи, которые делать нельзя!» — заявила Татьяна.
По ее словам, их отношения с отцом наладились, когда писатель женился на телеведущей Элеоноре Филиной.
О смерти Эдуарда Успенского стало известно 14 августа. Писателю было 80 лет. В последние годы он страдал от онкологического заболевания.
Успенский был женат трижды. В браке с первой женой Риммой у него родилась дочь Татьяна, со второй женой Еленой они удочерили двойняшек. Третий брак с Элеонорой Филиной продлился с 2005-го по 2011 год. Сообщалось, что в последнее время писатель жил со своей второй супругой Еленой.
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