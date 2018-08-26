«Язык без костей»: Пугачева отчитала Вайкуле за Крым

Алла Пугачева шуткой ответила на отказ Лаймы Вайкуле посещать Крым с концертом. На видеозаписи примадонна сидит с латвийской певицей за столиком кафе, и игриво просит ее показать язык — мол, у Вайкуле он «без костей». По словам Пугачевой, с таким языком нужно «молчать», а у нее самой он «с костями, потому что она рыбу ела». Две певицы заливисто хохочут.

Шуточная видеозапись была опубликована Лаймой Вайкуле на фоне скандала, разгоревшегося вокруг отказа латвийской певицы посещать Крым. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на видеозаписи, выложенной в Instagram Вайкуле, советует своей подруге больше молчать.

«Эх, ты!» — укоряет Пугачева Вайкуле, которая в ответ с иронией отвечает: «Эх, я!»

Пугачева просит Вайкуле показать язык, сидя за столиком кафе в солнцезащитных очках и черной бейсболке. После того, как латвийская артистка высовывает язык, Пугачева говорит, что «она так и знала», и что у Лаймы «язык без костей».

«С таким языком знаешь, что нужно [смеется] — молчать! Вот у меня язык с костями, потому что я рыбу ела», — хохочет Алла Пугачева. Лайма Вайкуле тоже реагирует на шутку с пониманием, и обе певицы продолжают заливисто смеяться.

Кроме того, Лайма Вайкуле заявила, что пресса и телевидение «искажают ее слова о Крыме». По словам артистки, она ответила, что исполнителям из ЕС запрещено приезжать в Крым — в ответ на вопрос, поедет ли она на полуостров по приглашению. Напомним, что Вайкуле — гражданка Евросоюза.

Она также добавила, что ничего против крымчан не имеет и сможет выступать на полуострове в том случае, если власти Латвии отменят запрет на визиты для своих граждан в Крым.

Певица потребовала «не втягивать ее в политику». Ранее она сделала скандальное заявление о том, что не поедет выступать в Крым «ни за какие деньги».

Впоследствии латвийская артистка заявила, что с большим удовольствием приедет в Крым бесплатно с концертом — но после того, как с России снимет санкции Евросоюз. Лайма Вайкуле добавила, что хорошо относится к «дружбе народов», а также подчеркнула, что ни разу в жизни не критиковала Россию и нашу страну «обожает».

Отказ Вайкуле ехать в Крым поднял бурю критики в российской публичной сфере. Певицу обвинили в том, что свою популярность она снискала сначала на советской, а после и на российской эстраде. Первую известность Лайма Вайкуле получила с песней «Вернисаж», исполненной на русском языке в середине 1980-х годов.

Певец Олег Газманов заявил, что «Россия ей [Лайме Вайкуле] все дала», и если на нее оказывается внешнее давление и она «прикрывается тем, что слабая женщина — ну Бог ей судья». Кроме того, Газманов подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией стало волеизъявлением большинства жителей полуострова.

Сенатор добавил, что в Евросоюзе песен Лаймы Вайкуле не знают, и «запрет певице ехать в Крым — ахинея полная». Кроме того, убежден Пушков, Вайкуле может вовсе не приезжать на заработки в Россию — чтобы не видеть «сошедших с ума зомбированных» россиян.

После громких слов Лаймы Вайкуле в России даже выступили с инициативой проверить ее концертную деятельность. Общественный деятель Александр Хаминский обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву , предложив дать правовую оценку фото— и видеоматериалам с выступлений певицы, сопоставив их с данными российских пограничников о времени пересечения Лаймой Вайкуле российской границы.

Хаминский добавил, что концерты Вайкуле начала давать еще в СССР, и она рассматривает российских музыкантов как коллег по цеху.

«Видя, как они беспардонно и нагло уходят от налогов, заявляя, что «не выступают за баснословные гонорары на частных вечеринках, а просто зашли к другу на мероприятие и заодно бесплатно спели», хотела бы применять аналогичный подход. Но с гражданкой Европы история чуть другая и в этом случае. Если ты честен, но приезжаешь выступать бесплатно, ты все равно должен каждый раз получать не туристическую, а простую гуманитарную визу», — подчеркнул общественный деятель, добавив, что в РФ есть закон о статусе иностранных граждан.