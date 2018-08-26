«Упала в обморок и потеряла память»

Стали известны подробности о состоянии певицы Софии Ротару , которой накануне вечером стало плохо во время выступлении на корпоративе в Уфе сообщает «КП».

Ротару была госпитализирована в реанимационное отделение одной из местных больниц. Как рассказала медсестра клиники, резкий скачок давления спровоцировал обморок у Ротару, она упала, а придя в себя, потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей.

Сейчас Ротару чувствует себя лучше, память вернулась, голова не кружится. Однако еще несколько дней она проведет под наблюдением медиков. Они уточняют, что у нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо.