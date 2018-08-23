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Смерть перечеркнула планы Степаненко
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Смерть перечеркнула планы Степаненко 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
О личной жизни Елены Степаненко известно не так много, передают "Дни.ру".
Первый муж Александр Васильев в конце 70-х вывел ее на эстраду. Второй супруг Евгений Петросян сделал из безвестной пародистки звезду всероссийского масштаба и открыл ее на телевидении.
Местонахождение его могилы на старом Тарусском кладбище укажет каждый. Не в пример тому же месту захоронения писателя Константина Паустовского или старшей дочери Марины Цветаевой Ариады Эфрон.
Хотя по нынешним временам туда должны идти толпы любителей "клубнички", ведь Ариадна Сергеевна покоится рядом с "подругой сердца".
Но вернемся к брату артистки. В Тарусе он руководил предприятием, которое занималось газоснабжением. Был весомым и уважаемым человеком, принадлежал к местной знати. Вроде бы, даже собирался идти в местные органы власти, но внезапная смерть нарушила планы Степаненко.
Елена часто рассказывала про детство в тогда еще Сталинграде. Отец будущей звезды выстроил там на на улице Сальской кирпичный дом на двух хозяев. В одной половине жила Лена с родителями и те самым старшим братом Борисом, в другой — родная сестра главы семейства.
Именно к тете в гости привела Степаненко Петросяна, когда решила выйти за него замуж — реакции брата она боялась. Тогда посмотреть на знаменитость сбежался весь народ с окрестных улиц, даже собаки чуть ли не по стойке смирно выстроились.
Сегодня могила брата Степаненко находится в запустении. Жители Тарусы говорят, что давно Елену тут не видели. А теперь звезде и подавно не до этого — на носу суды и развод.
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